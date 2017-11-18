شركات تخصم «القيمة المضافة» من هامش أرباحها تجنباً لرفع الأسعار

حسام عبدالنبي (دبي)

تدرس شركات عاملة في الدولة، تخفيض نسبة من هامش ربحها من المبيعات من أجل عدم رفع أسعار منتجاتها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على منتجاتها في بداية العام المقبل، فيما توقع تجار أن تتأثر مبيعات السلع الاستهلاكية في الشهور الأولى لتطبيق الضريبة بسبب تردد وإحجام المستثمرين عن الشراء، ثم تنشط في الشهور التالية.

وقال زياد حديب، المدير العام لشركة بيتر لايف للأجهزة المنزلية، إن شركات عاملة في مجال تجارة وتوريد الأجهزة المنزلية، تدرس خصم نسبة من ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في بداية العام الجديد من هامش أرباحها، بهدف تجنب رفع أسعار منتجاتها بعد تطبيق الضريبة بنسبة 5%، مسوغاً ذلك بزيادة المنافسة وتراجع السوق في عام 2017 بنسبة قاربت 5% بالمقارنة بعام 2016.

وتوقع حديب، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، تأثر مبيعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بشكل نسبي في أول 3 أشهر تعقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نتيجة إحجام المستهلكين عن الشراء في ظل توقعاتهم بارتفاع الأسعار، بيد أنه أكد أن المبيعات ستعود للنشاط في الشهور التالية، متوقعاً نمو المبيعات في سوق الأجهزة المنزلية بنسبة 5% خلال عام 2018، ثم تحقيق نمو بنسب أكبر في العام التالي.

وأوضح زياد حديب، أن سوق الأجهزة المنزلية شهد استحواذ شركات كبيرة على شركات أصغر، إلى جانب خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق لعدم قدرتها على المنافسة، معتبراً أن مثل هذا الأمر يمنح الشركات الكبيرة فرصة للتوسع في السوق الذي يبلغ حجمه مليار درهم، حسب تقديرات شركات متخصصة.