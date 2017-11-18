الصين الأولى في قائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى أبوظبي في 9 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدرت الصين قائمة أكثر الأسواق الخارجية المصدرة للسياح لأبوظبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع تسجيلها نمواً ملحوظاً يصل إلى 65% في عدد النزلاء، وبواقع 270 ألف نزيل فندقي، مقارنة مع 164 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.

وارتفع إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 3.5 مليون نزيل، مقارنة مع 3.2 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 7%.

وتتركز حجوزات الصينيين في فنادق الخمس والأربع نجوم، حيث حلوا في المرتبة الثانية بعد السوق المحلي في فنادق الخمس نجوم والثالثة في فنادق الأربع نجوم، وتشكل حصتهم من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي من الأسواق الخارجية 11.3%، حيث بلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي من الأسواق الخارجية 2.39 مليون نزيل.

وأشارت البيانات إلى أن السوق الهندي حل بالمرتبة الثانية خلال 9 أشهر بواقع 256 ألف نزيل، مقارنة مع 237 ألف نزيل في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 8%، وحل السياح الهنود بالمرتبة الثانية في فنادق الأربع نجوم والثلاث نجوم بعد السوق المحلي، والأولى في فنادق النجمتين والنجمة الواحدة، وتستحوذ السياحة الداخلية على النصيب الأسد من عدد نزلاء فنادق أبوظبي بشكل مستمر بواقع 1.1 مليون نزيل، ما يشكل نحو 31% من إجمالي النزلاء في 9 أشهر.

ويستحوذون على المرتبة الأولى من إجمالي نزلاء جميع الفئات الفندقية ما عدا فنادق النجمتين والنجمة الواحدة.

ويأتي السوق البريطاني في المرتبة الثالثة بعدد النزلاء ضمن قائمة الأسواق الخارجية المصدرة للسياح لأبوظبي، بواقع 173 ألف نزيل، مقارنة مع 165 ألف نزيل بنمو 5%، يليه السوق الفلبيني، بواقع 142 ألف نزيل، مقارنة مع 140 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 1.4%، ويأتي السوق السعودي في المرتبة الخامسة بواقع 127 ألف نزيل مقارنة مع 119 ألف نزيل بنمو نحو 7%.

وتأتي مصر في المرتبة السادسة بواقع 120 ألف نزيل، مقارنة مع 117 ألف نزيل بنمو 2.5%، ثم السوق الأميركي، بواقع 113 ألف نزيل، مقارنة مع 101 ألف نزيل بنمو 12%، يليه السوق الألماني، بواقع 92 ألف نزيل، مقارنة مع 97 ألف نزيل بتراجع 5%، ثم السوق الأردني، بواقع 84 ألف نزيل، مع ثبات العدد مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت فنادق أبوظبي 3.8 مليار درهم في الإيرادات في 9 أشهر، و69% في معدل الإشغال.