%30 نمو أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالإمارات خلال 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

يشهد قطاع الأنظمة المتكاملة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات طفرة نوعية، ليسجل نمواً متوقعاً بنحو 30% مع نهاية العام الجاري، خصوصاً مع توسع الشركات في الاستعانة بالحلول الرقمية في العمليات التشغيلية والإنتاجية المؤسسية المتطورة، بحسب فايز العبيني المدير التنفيذي لشركة «ألفا داتا».

وقال العبيني لـ«الاتحاد»: «إن حلول التكنولوجيا المتقدمة من شأنها أن تحدث فرقاً كبيراً في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات العملاقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم»، مؤكداً أن شركة «ألفا داتا» تعكف حالياً على ابتكار أفضل الحلول التقنية والتكنولوجية الآمنة لـ5 محاور رئيسة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحلول النقالة والحوسبة السحابية، وأخيراً الحلول الأمنية».

وأضاف: «إن الشركة سجلت نمواً في مبيعات حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلغ أكثر 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي»، مؤكداً أن حجم مبيعات الشركة من حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والحلول الأمنية، والحلول النقالة، والبيانات الضخمة، تجاوز 270 مليون دولار.

وأشار إلى أن شركة «ألفا داتا» باعتبارها أول شركة للأنظمة المتكاملة في المنطقة أصبحت مزوداً للخدمات السحابية، من خلال تقديم الحلول التي تبسط من رحلة العملاء نحو بيئة السحابة الهجينة باستخدام «مايكروسوفت آزور ستاك»، وهي عبارة عن منصة للسحابة الهجينة تمكن المستخدمين من توفير الخدمات لمنصة الحوسبة السحابية المؤسسية «مايكروسوفت آزور»، منوهاً بأن عمليات التحول الرقمي بحاجة إلى اعتماد أسس جديدة من خلال الانتقال النوعي بالشركات خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل.