بعد أن جمعتهما الكرة.. السياسة توحد نجمين برازيليين

أ ف ب

يأمل اللاعبان السابقان روماريو وبيبيتو، اللذان شكلا ثنائيا خطيرا قاد منتخب بلادهما البرازيل إلى الفوز بكأس العالم 1994 لكرة القدم، في تكرار قصة النجاح ولكن هذه المرة في السياسة وذلك بتوحيد جهودهما لتنفيذ إصلاحات في ولاية ريو دي جانيرو التي ينتميان إليها.







وأعلن روماريو، عضو مجلس الشيوخ البرازيلي ممثلا عن الولاية، أن بيبيتو، عضو مجلس نواب الولاية، سينضم إلى حزبه السياسي "بوديموس" للعمل معا لإصلاح الولاية التي تعاني من الإفلاس ومن ارتفاع معدلات العنف والجريمة.



وقال روماريو، في بيان مقتضب "حلمنا سيتحقق. يمكننا أن نعمل معا من أجل إعادة بناء ريو. وكل ما عليكم فعله هو الانضمام إلينا".

