الأهلي مع الشباب والوصل يستضيف الجزيرة

أسامة أحمد (الشارقة)

تقام اليوم 3 مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، حيث يحل عجمان ضيفاً على النصر، ويخوض الشباب «الوصيف» اختباراً سهلاً أمام الأهلي، ويستضيف الوصل الجزيرة ويلتقي غداً حتا مع بني ياس.

وتسعى الفرق لتحسين ترتيبها في المسابقة بعد أن حسم العين لقب بطل الشتاء قبل جولة بفوزه في الجولة الماضية على حتا 3/ صفر، منفرداً بالصدارة بالعلامة الكاملة «24من 24» دون أن يتجرع مرارة الهزيمة بخسارة شوط «يتيم» خلال مبارياته الثماني التي لعبها في المسابقة، مؤكداً جدارته بالمحافظة على القمة والعلامة الكاملة، محققاً النجاح تلو الآخر، خاصة أن الفريق يسعى للاحتفاظ بالدرع في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي.

ويسعى «الجوارح» لعبور الأحمر الأهلاوي من أجل الوصول إلى حاجز النقطة 21 خصوصاً أن الدور الثاني يشهد منافسة ساخنة بين الفرق المنافسة على الصدارة من أجل الوجود مع الأربعة الكبار في «البلاي أوف»، فيما يبحث «الفرسان» عن الفوز الأول في حقبة المدرب المواطن خالد الجسمي الذي تم إسناد المهمة له بعد إنهاء العلاقة مع المصري أحمد مصطفى بعد خسارة الفريق لجميع مبارياته السبع التي لعبها في المسابقة ليحتل المركز الأخير بنقطة «يتيمة».

وتشهد زعبيل مواجهة ساخنة بين الوصل والجزيرة بعد أن رفع الفريقان شعار التحدي من أجل اللحاق بركب الصدارة في الدور الثاني، وخصوصاً أن «فخر أبوظبي» يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن «الإمبراطور» الخامس. وكان «فخر أبوظبي» قد فاز في الجولة الماضية على حساب الأهلي، فيما خسر الأصفر الوصلاوي أمام بني ياس، والذي يسعى لتجاوز أحزان هذه الخسارة أمام الجزيرة.

ويسعى النصر لاستعادة نغمة الفوز بعد خسارته الأخيرة أمام الشباب في مواجهة عجمان، والذي يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط فيما يأتي «البرتقالي» سابعاً برصيد 7 نقاط بعد خسارته في الجولة السابعة أمام الشباب. وتختتم مباريات الجولة والدور الأول غداً بلقاء حتا مع بني ياس في مباراة ظاهرها سهل وباطنها صعب، حيث يسعى «السماوي» لحصد فوزه الرابع على التوالي في حقبة مدربه الكوري آهن الذي أعاد الفريق إلى سكة الانتصارات بعد أن آلت إليه مقاليد التدريب، مما كان له المرود الإيجابي على الفرقة، والتي لحقت بركب المنافسين بعد البداية السلبية.

وكان بني ياس قد حقق في الجولة الماضية فوزاً مهماً على حساب الوصل رافعاً رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما خسر الفريق الحتاوي الذي يحتل المركز قبل الأخير أمام العين في الجولة الماضية حيث يملك في محصلته 4 نقاط.