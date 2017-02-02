الأهلي مع الشباب والوصل يستضيف الجزيرة

أسامة أحمد (الشارقة)
تقام اليوم 3 مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، حيث يحل عجمان ضيفاً على النصر، ويخوض الشباب «الوصيف» اختباراً سهلاً أمام الأهلي، ويستضيف الوصل الجزيرة ويلتقي غداً حتا مع بني ياس.
وتسعى الفرق لتحسين ترتيبها في المسابقة بعد أن حسم العين لقب بطل الشتاء قبل جولة بفوزه في الجولة الماضية على حتا 3/ صفر، منفرداً بالصدارة بالعلامة الكاملة «24من 24» دون أن يتجرع مرارة الهزيمة بخسارة شوط «يتيم» خلال مبارياته الثماني التي لعبها في المسابقة، مؤكداً جدارته بالمحافظة على القمة والعلامة الكاملة، محققاً النجاح تلو الآخر، خاصة أن الفريق يسعى للاحتفاظ بالدرع في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي.
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وتشهد زعبيل مواجهة ساخنة بين الوصل والجزيرة بعد أن رفع الفريقان شعار التحدي من أجل اللحاق بركب الصدارة في الدور الثاني، وخصوصاً أن «فخر أبوظبي» يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن «الإمبراطور» الخامس. وكان «فخر أبوظبي» قد فاز في الجولة الماضية على حساب الأهلي، فيما خسر الأصفر الوصلاوي أمام بني ياس، والذي يسعى لتجاوز أحزان هذه الخسارة أمام الجزيرة.
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وكان بني ياس قد حقق في الجولة الماضية فوزاً مهماً على حساب الوصل رافعاً رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما خسر الفريق الحتاوي الذي يحتل المركز قبل الأخير أمام العين في الجولة الماضية حيث يملك في محصلته 4 نقاط.