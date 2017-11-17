محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دول أفريقيا

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على إقامة أفضل العلاقات وأنجحها مع الدول الصديقة في أفريقيا، ومن بينها تعزيز العلاقات القائمة مع جمهورية تشاد وتنميتها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الصديقة، في قصر الشاطئ بأبوظبي أمس.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الضيف علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس تشاد والوفد المرافق له، معرباً عن تمنياته لتشاد وشعبها الصديق كل تقدم وازدهار.