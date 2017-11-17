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استقبل الرئيس التشادي واستعرضا سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والبرامج التنموية

محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دول أفريقيا
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تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على إقامة أفضل العلاقات وأنجحها مع الدول الصديقة في أفريقيا، ومن بينها تعزيز العلاقات القائمة مع جمهورية تشاد وتنميتها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الصديقة، في قصر الشاطئ بأبوظبي أمس.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الضيف علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس تشاد والوفد المرافق له، معرباً عن تمنياته لتشاد وشعبها الصديق كل تقدم وازدهار.

وبحث صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس تشاد سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ... المزيد
     
 

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