الأهلي يستضيف «الكوماندوز» في مواجهة الحسابات المعقدة

رضا سليم (دبي)

يعود اليوم دوري أقوياء اليد بعد توقف دام 35 يوماً، وهو التوقف الإجباري والأطول في الموسم، والذي تخلله إقامة كأس نائب رئيس الدولة للرجال، والتي أحرز لقبها فريق الوصل، ويتجدد صراع المنافسة على درع الدوري، خاصة أن الموسم لن يتوقف إلا في توقيت بطولة الأندية الخليجية الـ37 أبطال الكؤوس، والتي تقام في الدوحة من 20 إلى 30 مارس المقبل، والتي يشارك فيها حتى الآن فريق الشارقة بعد اعتذار فريق الجزيرة، ويبحث اتحاد اللعبة عن فريق آخر يحل بدلاً من الجزيرة، خاصة أن قرعة البطولة تقام يوم 17 فبراير الجاري بالدوحة.

وتعود المواجهات في الجولة السادسة للدوري بمباراتين الأولى تجمع بين الأهلي والشعب بصالة مكتوم بن محمد بالنادي الأهلي، فيما يلتقي في المباراة الثانية الشارقة مع الفريق الدولي دي أي إتش سي، وتستكمل الجولة غداً بمباراتين، يلتقي الوصل مع العين بصالة الإمبراطور، ويستضيف الجزيرة منافسه فريق النصر بصالة فخر أبوظبي.

ويتصدر الوصل قمة الدوري بعد الجولة الخامسة، وقبل التوقف، برصيد 11 نقطة، والشارقة في مركز الوصافة برصيد 10 نقاط والشباب الثالث 9 نقاط، والشعب الرابع برصيد 9 نقاط والجزيرة الخامس 9 نقاط والفريق الدولي السادس 8 نقاط والعين السابع 7 نقاط والنصر الثامن 6 نقاط والأهلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

أما عن المواجهة الأولى بين الأهلي والشعب، تأتي صعبة على الفريقين نظراً لأن الأهلي يبدأ مشواراً جديداً بالمدرب المساعد خالد أحمد الذي تولى المهمة خلفاً للجزائري صالح بوشكريو الذي استغنت الإدارة الأهلاوية عن خدماته وبات في الطريق لقيادة منتخبنا الوطني لكرة اليد، في الوقت الذي لا يزال خالد أحمد على قمة الجهاز الفني للمنتخب الأول انتظاراً للتعاقد مع مدرب جديد.