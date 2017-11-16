اتفاق قطري سوداني لإنشاء ميناء



تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 الدوحة (د ب أ) قال وزير النقل السوداني مكاوي عوض إن بلاده اتفقت مع قطر على إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر، وسط تنامي التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية. وأوضح أمام جلسة للبرلمان أن قطر تنوي أيضا تطوير ميناء «بورتسودان» ليكون أكبر ميناء للحاويات بما يخدم السودان وجيرانه. فيما قال وزير المالية السوداني محمد عثمان إنه أجرى مباحثات مع نظيره القطري توصلت إلى عدة تفاهمات ومشاريع مشتركة في مجالات متعددة ستدفع بعجلة الاقتصاد في السودان. ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 8.3 مليار دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية.