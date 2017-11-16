القرضاوي منح قيادات «القاعدة» 60 مليون دولار

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشف مروان اسكندر المستشار المالي السابق لأمير قطر السابق خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر السابق، أسرار البنك المملوك للإرهابي يوسف القرضاوي الهارب في الدوحة. وأوضح أن القرضاوي أنشأ بنكًا إسلاميًا في إحدى المقاطعات الأميركية وكشفت وقتها الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت أن القرضاوي حول 60 مليون دولار من البنك لقيادات تنظيم «القاعدة» في ذلك الوقت لتنفيذ عمليات إرهابية في الشرق الأوسط بأوامر من الدوحة. وتابع خلال لقاء مع «العربية»، أن القرضاوي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسرة الحاكمة في قطر، وحصل على الجنسية القطرية، لافتاً إلى أن القرضاوي جند أعداداً كبيرة من العناصر الإرهابية في المنطقة بعد إنشائه أكثر من مركز منها مجلس إفتاء، ومجلس علماء وكلها مراكز دعمتها قطر بالمال السياسي. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أرسلت بيانا شديد اللهجة للنظام القطري، ولذلك تم نقل مقر البنك من أميركا إلى سويسرا، وتم تحويل مقر البنك في أميركا لشركة مالية ثم تم إغلاقها. من جهته، أقر القرضاوي أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة هو «عراب الثورات العربية»، التي تسببت في حدوث فوضى ونزاعات في المنطقة.