«بلاف» في مواجهة مع «اوستاد» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار جبل علي في الساعة الثانية والربع من ظهر اليوم، سباقه الثامن لهذا الموسم (سباق أم سقيم - طيران الإمارات) والذي يتألف من 6 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 67 خيلاً فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل الذي ترعاه بالكامل طيران الإمارات 470 ألف درهم.

وتخوض التحدي في الشوط الثالث والرئيس البالغ إجمالي جوائزه 100 ألف درهم، ستة خيول فقط، تتنافس لمسافة 1600 متر تكافؤ، أبرزها الجواد «بلاف» (سفراتنام/هيس) من واقع فوزه القوي الذي حققه هنا على الرغم من تأخره في تجربته الأخيرة في ميدان.

ويدفع المدرب دروبا سلفراتنام أيضاً بالجواد «قبول» بقيادة كاميرون نوبل (سماح 3 كجم) والذي يملك أفضلية الوزن الأقل، وتحتدم المنافسة بوجود القوي «اوستاد» (واتسون/كرولي) فهو فائز هنا لكنه أيضاً تراجع في مشاركاتها التالية هنا وفي ميدان.

ويدفع واتسون أيضاً بالجواد «كيلت روك» بقيادة بات دوبس والذي لم يحقق نتائج تذكر خلال مشاركاته الثلاث خلال هذا الموسم لكنه يملك خبرة كبيرة في مضمار جبل فقد سجل الفوز ست مرات كما كان وصيفاً في أكثر من ثمانية سباقات.