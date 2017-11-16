شركات قطرية تطالب الحكومة بتعويضات

القاهرة (مواقع إخبارية)

طالب العديد من مدراء الشركات في قطر بتعويضات من الحكومة بسبب ما تكبدوه من خسائر بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ورفض نظام تميم بن حمد تنفيذ المطالب الـ13. وتمسكت شركات تعمل في الصناعات الغذائية بالحصول على تعويضات لما لحق بها من أضرار، حيث أكد مسؤولو تلك الشركات لصحيفة «الراية» القطرية تعرضهم لخسائر بالملايين جراء توقف شركات عن توريد المواد الخام لشركاتهم عقب المقاطعة، الأمر الذي دفعهم إلى استيرادها من دول أخرى ولكن بتكاليف مضاعفة عن الأسعار التي كان يتم استيرادها بها من قبل. وقدّم مسؤولو الشركات إلى اللجنة الوثائق والمستندات الدالة على تلك الخسائر، لافتين إلى أن طول مسار الشحن ينعكس سلبًا على جودة المواد الغذائية، فيما رفضت مكاتب المحاماة تولى قضايا شركة قطرية، مما ضاعف خسائر تلك الشركات القطرية، وهو ما نتج عنه تذمر حاد ضد النظام.