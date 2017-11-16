الأحساء (العربية. نت)

حذر سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان أمس «تنظيم الحمدين» القطري من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا هذا الأمر خطاً أحمر. وقال في تصريحات لـ«العربية.نت»، إن تنظيم الحمدين أدخل القبائل في المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة، وشيخ بني هاجر، بما يتعارض مع أنظمة وحقوق الإنسان، في حين اعتمد على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك في الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر، حيث تم الاستيلاء على الإعلام والوظائف العسكرية وغيرها، ما يؤثر على مستقبل إخواننا القطريين، وهو ما لا نرضاه. وقال «إن المفتي مستورد، والجيش، والإعلام أيضاً».

ودعا بن قرملة أبناء قطر، ومثقفيها، وشيوخ آل ثاني وعقلاءها، للالتفاف حول الشيخ عبدالله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة في اتخاذ القرارات، آملا أن تعود قطر إلى سابقها. كما أكد أن لديه أملا بالأسرة الحاكمة خارج تنظيم الحمدين، ويعول عليها بإعادة البلد إلى المسار الصحيح. وختم مشدداً على توجيهه كل المحبة للشعب القطري، مضيفاً أن شيوخ البلد على الرأس والعين، بحسب تعبيره، داعياً إياهم للتضامن مع الشيخ عبدالله بن علي.

وجاءت تصريحات بن قرملة، عشية عقد قبيلته (قحطان) اجتماعا طارئا لأفراد القبيلة في جوف قبيلة بني هاجر على خط الدمام الرياض السريع مساء اليوم الجمعة، على خلفية سحب الجنسية القطرية من شيخ قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته. واحتشد الآلاف من أبناء قبيلة «قحطان» بالمنطقة الشرقية السعودية على حدود قطر مساء أمس ضد تميم بن حمد.

ونشر نشطاء خليجيون على موقع المدونات المصغرة «تويتر» مقطع فيديو لمئات السيارات في طريقها لجوف قبيلة «الهواجر» بالمنطقة الشرقية للتضامن مع شيخ شمل قبيلة بنى هاجر التي سحبت السلطات القطرية جنسيته. وتوعد النشطاء تميم بيوم غضب عارم ضده على الحدود اليوم، الجمعة، ردا على ممارسات النظام القطري ضد شعبه. واجتمع أمس شيوخ قبائل «قحطان» و»الهواجر» استعدادا لاستقبال أكثر من 100 ألف من أبناء القبيلة في السعودية والخليج العربي. إلى ذلك، نشر حساب «قطريليكس» عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو بعنوان «صراع الأفاعي.. لدغة حمد لأبيه»، والذي استعرض كواليس انقلاب حمد بن خليفة على أبيه وإزاحته من الحكم ليبدأ مخططه الشيطاني في العالم العربي. وأوضح الفيديو الذي نشره «قطريليكس» المحسوب على المعارضة القطرية، كواليس الانقلاب في قطر، واستشعار حمد بن خليفة عدم ولاء أولاده له، ومنهم تميم، ليبدأ مراقبتهم وتتبعهم أمنيا، وتكليف العقيد غازي الخطيب مدير إدارة المخابرات بإعداد تقارير دورية عن أولاده، ومنهم تميم بن حمد.