كأس ماكلارين الفضي للبولو بين الإمارات وديزرت بالم

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار عصر اليوم عن كأس ماكلارين الفضي للبولو بالمباراة النهائية التي تجمع بين الإمارات وديزرت بالم في نهائي مكرر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي توج فريق الإمارات بلقبها، وذلك على ملاعب منتجع الحبتور للفروسية والبولو، وتسبق المباراة النهائية مواجهة بين مهرة وزيدان السعودي على كأس هيلدون وهو المخصص من قبل اللجنة المنظمة لفرق الترضية التي لم تتأهل للمربع الذهبي، ليودع عشاق لعبة الملوك أول بطولة من سلسلة كأس دبي الذهبية التي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

مواجهة النهائي هي الثانية بين الفريقين في البطولة بعدما التقيا في الدور الأول وفاز الإمارات 11-6، كما تكرر سيناريو مباراة كأس هيلدون حيث التقى مهرة وزيدان وفاز الأخير 8-7.

وشهد دور نصف النهائي للبطولة مفاجآت من العيار الثقيل تمثلت بفوز فريق ديزرت بالم على فريق الحبتور أول المتأهلين لدور نصف النهائي بنتيجة 8-7 وأطاح به خارج البطولة، وتلقى فريق بن دري، الذي بدوره حجز مقعدة مبكراً في دور نصف النهائي، خسارة ثقيلة أمام فريق الإمارات 9.5/ 7.

أما عن تفاصيل مباراتي الدور نصف النهائي، فقد نجح فريق الإمارات في الوصول إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق بقيادة على المري والذي لعب بديلاً عن سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة الفريق والتي حالت أصابتها دون وجودها بساحة المباراة وإنما قادت فريقها من خارج الملعب إلى فوز عريض على فريق بن دري بقيادة سعيد بن دري وبنتيجة 9 أهداف ونصف مقابل 7 أهداف.