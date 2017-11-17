لوحة دا فينشي تحطم الرقم القياسي بـ450 مليون دولار

نيويورك (أ ف ب)
بيعت لوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي بسعر 450.3 مليون دولار خلال مزاد من تنظيم دار كريستيز في نيويورك، محطمة الرقم القياسي لأغلى لوحة في العالم، بعد جولة مزايدات أمس الأول استغرقت 19 دقيقة..
وخلال المؤتمر الصحافي الذي تلا المزاد، رفض مسؤولون في كريستيز تقديم أي معلومة حول الشاري أو المشاركين الآخرين في المزايدات، مكتفين بالقول إنهم من أنحاء العالم أجمع.
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واعتبرت لوحة سالفاتور موندي لفترة طويلة، على أنها نسخة قبل أن يؤكد خبراء صحتها، وهي باتت اليوم أغلى لوحة في التاريخ بين التحف التي بيعت ضمن مزادات أو خارج هكذا فعاليات، وتشكل هذه اللوحة محط نزاع بين ملياردير روسي وتاجر أعمال فنية.
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ويرى البعض أن هدف الثريّ الروسي من طرح اللوحة في المزاد كان إثبات أن بوفييه باعها بثمن باهظ جداً، وهو ما زال يتواجه معه في هذه القضية أمام القضاء.