إطلاق مشروع ضبط وزن طلبة المدارس

دبي (الاتحاد)

افتتح العميد خالد علي شهيل نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أمس، مشروع ضبط الوزن واللياقة البدنية لطلبة المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة مدرسي التربية الرياضية والمختصين من 60 مدرسة مشاركة في برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية في شرطة دبي ويمثل المرحلة الأولى.

شهد الافتتاح الذي أقيم بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية ودكتور أسامة اللالا مسؤول الأنشطة الرياضية في وزارة التربية والتعليم، أخصائي الأنشطة الصحية في إدارة التغذية والمحاضر بالمشروع، وفاطمة أبو حجير رئيس قسم الوعي الرياضي بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، وعدد من الضباط والمسؤولين.

ورحب العميد خالد شهيل بالمشاركين والمختصين من أساتذة ومسؤولين، مؤكداً أهمية البرنامج في تعزيز الصحة واللياقة البدنية في المدارس وفق تطلعات مجتمعية وتربوية وصحية، شاكراً وزارة التربية والتعليم تعاونها المستمر مع البرنامج، آملاً أن تكون هذه الانطلاقة بداية تصحيح لسلوك غذائي ولياقة بدنية تسود مدارس الدولة، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والرياضي بين الطلبة والطالبات.

من ناحيته، أوضح العقيد علي خلفان المنصوري، أن البرنامج ينطلق من رؤية وأهداف يسعى إلى تحقيقها، خصوصا فيما يتصل بالسمنة والأمراض المكتسبة التي تنتج عن عدم ممارسة الرياضة والسلوك غير الصحي بين الطلبة والطالبات في المدارس، والتركيز على فئات معينة كمرحلة أولى سوف يبدأ بها البرنامج بمشاركة 60 مدرسة من الصفوف الخامس والثامن والعاشر، وهم اكثر الفئات عرضة للسمنة بمدارس الدولة، وصولاً إلى المستويات المطلوبة صحياً وبدنياً، مؤكدا أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إطار عمل متكامل يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.

وبدأ البرنامج بمحاضرة للدكتور أسامة اللالا تحدث فيها عن أهمية مكافحة السمنة بين طلبة وطالبات المدارس والرؤية المتكاملة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة التربية والتعليم، في إطار الجهود المبذولة، مستعرضا تجارب عديدة في هذا الإطار موضحاً الأساليب في كيفية الوصول إلى معدلات متقدمة.

وقال: البرنامج يهدف إلى تعريف المجتمع بأهمية الوزن الصحيح وكيفية التمتع بصحة ولياقة بدنية مستديمة، حيث يأتي البرنامج في إطار أكاديمي يتم من خلاله قياس الأوزان والصحة البدنية، والعمل على الوصول إلى أفضل المستويات الصحية بين الطلبة والطالبات في المدارس.