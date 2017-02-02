24 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب الآسيوية الشتوية

معتصم عبد الله (دبي)

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الرياضات الجليدية مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الثامنة والتي تستضيفها مدينة سابورو باليابان من 19 إلى 26 فبراير الجاري، حيث يمثل 24 لاعباً ولاعبة منتخباتنا في هوكي الجليد والتزلج الفني على الجليد.

ويمثلنا في التزلج الفني على الجليد اللاعبة زهرة فاضل لاري، فيما تضم قائمة منتخب هوكي الجليد فيصل السويدي، وهزاع السعدي، وأحمد السويدي، وسيف العامري، وسعيد النعيمي، وأحمد عتيق الظاهري، وفيصل البلوشي، وعلي محمد الحداد، وعايز أحمد المحيربي، ومحمد الظاهري، ومحمد سعيد الجنيبي، وجمعة الظاهري، وعمر علي الشامسي، ومحمد سعيد الشامسي، ومحمد حمد الظاهري، وسهيل المهيري، وسالم اليافعي، وعبيد علي محرمي، وخليفة المحروقي، وخالد السويدي، وذياب علي السبوسي، ومحمد الزعابي، ومحمد راشد الكعبي.

ويشرف على إعداد الرياضيين، المدربون ألكسندرا إيفليفيا مدربة التزلج الفني، بجانب ماتي فاجرستروم، وتومي سوتاساري لهوكي الجليد، إلى جانب وارن كبيدا من الوفد الطبي، وسراج الدين كوناث مسؤول تجهيزات.

ويرأس وفدنا هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، رئيساً للوفد الرسمي، وحمد الشرياني نائباً له، كما تم اختيار أحمد الطيب مديراً للوفد، إلى جانب رقية سيسيل كاكرن إدارية فريق التزلج على الجليد، وخالد القبيسي إداري منتخب الهوكي، وزكريا عقيل كريزم الشؤون الإدارية.