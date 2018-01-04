الأسواق تربح 7.4 مليار درهم بدعم «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية مسيرة الأداء الإيجابي في ثاني جلسات العام الجديد، بمكاسب سوقية بلغت 7.4 مليار درهم، متأثرة بعمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ بغرض إعادة ترتيب مراكزها المالية في الأسواق المالية المحلية.

واستهداف تعاملات المؤسسات خلال جلسة أمس، عدداً من الأسهم القيادية المدرجة التي استحوذت على النسبة الكبرى من سيولة الأسواق، وسط توقعات بنتائج أعمال سنوية إيجابية للشركات المساهمة المدرجة، وبالتالي الإعلان عن توزيعات مجزية للمساهمين.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 593.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 379.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5505 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 40 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نتيجة الأداء الإيجابي للأسهم المدرجة بقطاع البنوك، ليغلق عند مستوى 4481 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.88%، بعدما وصل إجمالي الأسهم المتداولة إلى 56 مليون سهم، بقيمة بلغت 152.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 986 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.