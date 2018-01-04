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المؤسسات تعيد بناء مراكزها المالية وسط زخم السيولة

الأسواق تربح 7.4 مليار درهم بدعم «القيادية»
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تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية مسيرة الأداء الإيجابي في ثاني جلسات العام الجديد، بمكاسب سوقية بلغت 7.4 مليار درهم، متأثرة بعمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ بغرض إعادة ترتيب مراكزها المالية في الأسواق المالية المحلية.

واستهداف تعاملات المؤسسات خلال جلسة أمس، عدداً من الأسهم القيادية المدرجة التي استحوذت على النسبة الكبرى من سيولة الأسواق، وسط توقعات بنتائج أعمال سنوية إيجابية للشركات المساهمة المدرجة، وبالتالي الإعلان عن توزيعات مجزية للمساهمين.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 593.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 379.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5505 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 40 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نتيجة الأداء الإيجابي للأسهم المدرجة بقطاع البنوك، ليغلق عند مستوى 4481 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.88%، بعدما وصل إجمالي الأسهم المتداولة إلى 56 مليون سهم، بقيمة بلغت 152.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 986 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في مواصلة مكاسبه ليغلق عند مستوى 3458 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 1.4%، بعدما تم التعامل على أكثر من 323.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 441 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4519 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 27 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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