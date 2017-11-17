مقتل 22 انقلابياً بغارات ومعارك

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 22 على الأقل من المتمردين الحوثيين وحلفائهم أمس الخميس بغارات جوية للتحالف العربي ومعارك مع القوات اليمنية الحكومية في عدد من جبهات القتال في البلاد. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن طيران التحالف العربي قصف صباح أمس الخميس هدفاً متحركاً في منطقة الضيق ببلدة صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب (شرق) وتشهد معارك ميدانية بين قوات الحكومة وميليشيا الحوثي منذ سبتمبر العام الماضي. وأسفرت الغارة عن تدمير سيارة وسقوط قتيل على الأقل. كما قصف الطيران العربي الليلة قبل الماضية مواقع جديدة للميليشيات الانقلابية في منطقتي محلي ومسورة ببلدة نهم شمال شرق صنعاء حيث تستمر المواجهات المسلحة بين الطرفين منذ أواخر 2015.

وذكر بيان للجيش الوطني أن المعارك بين قواته والميليشيات الانقلابية تواصلت الخميس في عدد من المواقع بينهم، مشيراً إلى أن قواته «تواصل تحقيق الانتصارات الميدانية في كافة محاور جبهة نهم، وسط خسائر فادحة في العتاد والأرواح تتكبدها الميليشيا الانقلابية» التي فجرت أمس، منزلاً في منطقة بران يملكه الأكاديمي والناشط الحقوقي عبدالله الشليف، رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان.

وفيما أفادت مصادر ميدانية في الجيش بمصرع عدد من مسلحي الحوثي، بينهم قياديان ميدانيان، خلال المواجهات في نهم أمس الخميس، أكد بيان الجيش أن «العملية العسكرية في نهم تسير وفق الخطط المرسومة من قبل القيادة العسكرية»، لافتاً إلى أن قوات الجيش الوطني «باتت على مقربة من السيطرة على نقيل بن غيلان» الجبل الاستراتيجي المطل على بلدة أرحب ومطار صنعاء، ويعد أهم معقل للانقلابيين منذ خسارتهم القاعدة العسكرية في فرضة نهم منتصف العام 2016.

وبحسب البيان، فإن مقاتلات التحالف العربي قصفت الخميس عدداً من مواقع الانقلابيين في بلدة أرحب، ما أسفر عن مقتل 11 متمرداً حوثياً وتدمير دبابتين ومستودع أسلحة. وفي الجوف، استمرت المواجهات المتقطعة بين الطرفين في عدد من مناطق الصراع في المحافظة الشمالية والمتاخمة للسعودية. بدوره، أعلن الجيش اليمني، أمس، مصرع ثمانية من المتمردين الحوثيين وجرح آخرين خلال تصدي قواته لمحاولة تسلل للميليشيات إلى بعض مواقعه في بلدة عسيلان شمال محافظة شبوة (جنوب شرق). وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، إن مواجهات عنيفة اندلعت في وقت مبكّر الخميس في منطقة حيد بن عقيل غرب عسيلان، إثر محاولة الحوثيين التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في المنطقة، مضيفاً أن «أبطال الجيش الوطني تمكنوا من إفشال محاولة التسلل، وإجبار الميليشيا على الفرار بعد تكبيدها» ثمانية قتلى وعدد من الجرحى فضلاً عن خسائر في العتاد العسكري. كما قتل جندي واحد من الجيش الوطني وأصيب آخرون خلال الاشتباكات غرب عسيلان، بحسب المصدر السابق.

وفي تعز، اندلعت اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة ببلدتي مقبنة (غرب) وجبل حبشي (وسط)، وفي الجبهة الغربية الجنوبية للمدينة عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وتشهد نزاعاً دامياً منذ أبريل 2015. وأكدت مصادر الجيش الوطني مقتل العديد من عناصر الميليشيا في مواجهات دارت في العديد من المواقع في محيط جبل هوب العقاب وتبة القوز ومنطقة الأشروح ومنطقة العفير ببلدة مقبنة، مشيرة أيضاً إلى مصرع ثلاثة حوثيين، بينهم عسكري في الحرس الجمهوري التابع لصالح، وجرح 12 آخري في قصف مدفعي للجيش على تعزيزات للميليشيات في وادي الجسر بمنطقة الاخلود بالبلدة ذاتها.

ودمر القصف مركبة واحدة للميليشيات في حين استولت القوات الحكومية على مركبة عسكرية وكميات كبيرة من الذخائر كانت على متنها. وقتل مسلحون حوثيون خلال تصدي القوات الحكومية لمحاولات تسلل للميليشيات صوب العديد من مواقعها في بلدة جبل حبشي وفي منطقة الضباب جنوب غرب مدينة تعز حيث واصل المتمردون قصف مناطق آهلة بالسكان في محيط المدينة. وأفادت مصادر طبية بإصابة طفلة بشلل نصفي جراء تعرضها صباح الخميس لرصاص قناص حوثي في شمال غرب مدينة تعز التي يحاصرها الانقلابيون من ثلاث جهات منذ سبتمبر 2015.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية لـ«الاتحاد» مقتل مسؤول أمني برصاص مسلحين حوثيين اقتحموا مبنى إدارة الأمن ببلدة السبرة الواقعة جنوب شرق محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين اقتحموا صباح أمس الخميس مبنى إدارة الأمن العام ببلدة السبرة قبل أن يقدموا على اغتيال نائب مدير أمن البلدة العقيد أحمد قائد الجماعي، دون إضافة المزيد من التفاصيل. &rlm‫