«فاطمة بنت هزاع الثقافية»: «اللوفر أبوظبي» منصة للحوار بين الحضارات

أبوظبي (وام)
أكدت مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية أن افتتاح اللوفر أبوظبي يعد لحظة مفصلية تاريخية. لافتة إلى أن المتحف يشكل وجهة نظر أبوظبي والإمارات للعالم تحت مظلة التسامح والتبادل الثقافي، ومنصة حوار بين الحضارات بمجموعة المقتنيات المعارة بشكل مؤقت ودائم.
وأشادت المؤسسة بجهود إمارة أبوظبي التي أصبحت محطة ثقافية عالمية خلال السنوات الماضية، حيث يعد اللوفر أبوظبي تتويجاً للإنجازات الثقافية في أبوظبي والإمارات والمنطقة.
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وذكرت المؤسسة أنها حظيت بجولة خاصة في المتحف قبل الافتتاح الرسمي للاطلاع على المعلم الحضاري الذي فضل أن تنسق المعروضات فيه بشكل يجسد تواصل الحضارات بدلاً من ترتيب الحقبات التاريخية. لافتة إلى أن هناك ترابطاً منطقياً في نطاق عرض متقاطع للحضارات المختلفة في إطار سردي موحد لتاريخ الفن العالمي.
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وأكدت المؤسسة أنه وضمن الجولة في المتحف تتعاقب المشاهد على القبة وعلى البحر وعلى الحديقة بانسيابية تامة مع عناصر أدوات «الأرتيفاكت»، بينما تتسلل أشعة الشمس ضمن الثقوب المدروسة في القبة لتبعث في نفس الزائر الراحة، وليشعر بنفسه في فضاءات ليست داخلية تماماً ولا خارجية كلياً.
وأعربت مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية عن أملها في التعاون مع اللوفر أبوظبي في مجال الفن للأطفال. لافتة إلى أن هذه الخطوة جزء من نهج حكيم لإمارة أبوظبي والدولة من شأنها أن تفتح الباب لسياحة الثقافة والتبادل الثقافي العالمي.