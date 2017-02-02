وديمة اليافعي: أشعر بالفخر كل صباح عند تحية العلم

أمين الدوبلي(أبوظبي)

أكدت البطلة الصاعدة وديمة اليافعي صاحبة الإنجاز الآسيوي الوحيد بـ«برونزية فيتنام» في واحدة من أقوى الألعاب القتالية «الجوجيتسو»، أنها تشعر بالفخر في صباح كل يوم، وتحديداً عند تحية علم الدولة في المدرسة لأنها قدمت شيئاً ولو بسيطاً للوطن بإحراز الميدالية البرونزية الآسيوية في دورة الألعاب الشاطئية الأخيرة بفيتنام.

وأشارت اللاعبة إلى أن طموحها في الجوجيتسو ليس له حدود، وأنها تحلم كل يوم باعتماد اللعبة ضمن منافسات الأولمبياد، وأن تحقق ميدالية لبلادها في هذا المحفل العالمي الكبير.

وقالت وديمة في أول حوار صحفي معها، إن مثلها الأعلى في الدولة رياضياً هي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لأنها كسرت الحاجز النفسي أمام كل بنات الدولة في ممارسة الرياضة، والألعاب القتالية أيضاً، وكانت وما زالت نموذجاً مشرفاً لكل بنات العرب والعالم، وأنها كانت سعيدة للغاية عندما قررت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد المشاركة في النسخة قبل الأخيرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لأن تلك المشاركة كان لها أبعاد معنوية كثيرة، خلقت لدينا جميعاً الحافز والتحدي لتحقيق الإنجازات لبلادنا.

وتقول وديمة: إنها بدأت من الآن تستعد لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام في شهر أبريل المقبل، ولا تفكر إلا في الذهب، وإن برنامجها اليومي أصبح مرهوناً منذ شهر تقريباً بتلك الاستعدادات، حيث إنها تستيقظ في تمام الخامسة فجراً حتى يكون لديها متسع لإجراء حصة تدريبية منزلية في اللياقة البدنية، قبل أن تتوجه إلى المدرسة بالعين «الصف الثاني عشر»، وإنها بعد العودة من المدرسة تعكف على دراستها لمدة ساعتين، على أن تكون في الساعة الخامسة والنصف بصالة هاجر بالعين للمشاركة في الحصة التدريبية الأساسية، والتي تمتد في الغالب حتى الساعة الثامنة مساء.