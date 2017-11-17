«داعش» يخسر 95% من مناطق سيطرته بسوريا والعراق منذ 2014

عمان (وكالات)

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق أمس، أن التنظيم خسر 95% من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014 في كل من سوريا والعراق، وذلك في اجتماع مغلق حضره ممثلون من 32 دولة. وقال بريت ماكجورك المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للتحالف الدولي في بيان عقب اجتماع مغلق مع المجموعة الصغيرة للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» عقد في البحر الميت في الأردن أمس، إن «داعش» فقد 95% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا منذ تشكيل تحالفنا في عام 2014».

وكان التنظيم المتطرف سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وإثر ذلك، بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهداف التنظيم، لينفذ خلال السنوات الثلاث الماضية آلاف الغارات على مواقعه وتحركاته في البلدين، كما نشر مستشارون على الأرض دعما للعمليات العسكرية ضد المتشددين.

وتابع ماكجورك أنه «تم تحرير أكثر من 7,5 مليون شخص من داعش، وعاد 2,6 مليون نازح عراقي إلى ديارهم». وأوضح أن «تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب إلى سوريا قد توقف تقريبا»، وأن تعقب وإيقاف المقاتلين الأجانب عبر الحدود «يتزايد».

وأشاد بالدور الرئيسي للتحالف في «تطوير قاعدة بيانات الإنتربول التي تضم 43 ألف اسم»، بحيث تتمكن الدول الحليفة من القبض على المقاتلين الأجانب عند حواجز المرور أو عند محاولتهم عبور الحدود، وأكد أن «موارد داعش باتت في الوقت الحالي في أدنى مستوياتها، والضغط يزداد عليهم».