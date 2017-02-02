اتحاد الشطرنج يراجع اللوائح الفنية مع الأندية

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة مراجعة اللوائح في اتحاد الشطرنج اجتماعها الأول بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد، رئيس اللجنة، وذلك في بداية خطة الاتحاد لتنقيح اللوائح ومراجعتها، قبل إرسالها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما أن تعديل اللوائح جاء تلبية لطلب الأندية خاصة أن اللوائح تسببت من قبل في مشاكل كثيرة، بين الاتحاد والأندية.

ورحب رئيس اللجنة بالأعضاء الحضور، وتقدم بالشكر للأندية الأعضاء لترشيحها أصحاب الخبرات والكفاءات الإدارية والقانونية والفنية لعضوية اللجنة، كما تقدم بالشكر لنادي دبي للشطرنج والثقافة لتجاوبه مع اللجنة وإرسال المقترحات التي تهدف لتطوير النظام الأساسي للاتحاد، بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والنظام الأساسي لاتحاد الشطرنج، حيث تم استعراض مواد النظام الأساسي والإفادة بضرورة التحقق من تطابقها مع لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج واللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية.

وأكد حسين الشامسي أن اللجنة تواصل اجتماعها وسيتم تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل، واللجنة حريصة على استطلاع رأي جميع الأندية الأعضاء للوصول إلى لائحة متكاملة تلبي تطلعات الأندية الشطرنجية.