منتخبنا يحرز ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في «الدبل تراب»

الكويت (حسن رفعت)

أهدت بعثة منتخبنا الوطني للرماية المشاركة في البطولة العربية الثالثة عشرة، والتي اختتمت امس بالكويت، إنجازها الذهبي الرائع الذي حققه منتخبنا الوطني بالحصول على ذهبية الدبل تراب للفرق، وفوز نجم منتخبنا الرامي خالد الكعبي بالميدالية البرونزية للفردي، إلى القيادة الرشيدة لرعاية ودعم رماية الأطباق.

وكان منتخبنا الوطني للدبل تراب ضم خالد الكعبي، وسيف الشامسي، ويحيى المهيري، وتصدر البطولة بجدارة منذ الجولة الأولى، وحتى نهاية الجولة الخامسة، برصيد 374 طبقا، وبفارق 11 طبقا عن المنتخب الكويتي صاحب الميدالية الفضية بـ 363 طبقا، ونال البرونزية منتخب قطر برصيد 361 طبقا، وجاء منتخب عمان رابعا برصيد 357 طبقا.

ووجه الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، لدعمه المستمر للرياضة والرياضيين عامة، ولمنتخبنا الوطني لرماية الأطباق خاصة، ما أثمر عن تحقيق هذه الإنجازات الرائعة، والتي يعود الفضل فيها إلى رعاية سموه للفريق ودعمه اللامحدود والمتواصل ، مؤكداً أن رماية الإمارات ستظل منجم الإنجازات الرياضية.

كما وجه الشيخ جمعة بن دلموك الشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وهنأ الاتحاد وأسرة الرماية بالدولة على هذا الإنجاز.

وأثنى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم على المستوى المتميز والأداء الرائع والإصرار والعزيمة اللذين أظهرهما منتخبنا الوطني خلال هذه البطولة رغم برودة الطقس.

وأشاد ربيع العوضي نائب رئيس اتحاد الرماية بالإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني للدبل تراب، والذي كان على قدر المسؤولية، منوهاً بأن رماية الإمارات كانت وستظل الرياضة التي ترصع صدر رياضة الإمارات بالإنجازات.