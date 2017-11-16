تراجع الظلم الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي جزئياً!

برلين (د ب أ)

أكدت دراسة ألمانية أن الفرص العادلة في الحصول على وظيفة وتعليم ورعاية صحية في دول الاتحاد الأوروبي تتفاوت بقوة في دول التكتل، لكنها استمرت في التحسين إجمالاً في هذه الدول.

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثو مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية عن العدالة الاجتماعية، فإن الدنمارك والسويد وفنلندا تتقدم دول الاتحاد فيما يتعلق بفرص العدالة الاجتماعية.

واحتلت دول الاتحاد مركزاً فوق المركز السابع في مؤشر وضعه الباحثون من عشر درجات تراجعت فيه رومانيا واليونان إلى ما دون الدرجة الرابعة، واحتلت ألمانيا فيه المركز السابع، حيث حققت 7.6 درجة.

وقال «دانيل شاراد تيشلر»، أحد المشاركين في الدراسة: «نعرف العدالة الاجتماعية بأنها عدالة الفرص في أن يشارك كل شخص في المجتمع بالشكل الأمثل، الذي يتناسب مع قدراته، وذلك بصرف النظر عن خلفيته الاجتماعية».