تراجع الظلم الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي جزئياً!

برلين (د ب أ)
أكدت دراسة ألمانية أن الفرص العادلة في الحصول على وظيفة وتعليم ورعاية صحية في دول الاتحاد الأوروبي تتفاوت بقوة في دول التكتل، لكنها استمرت في التحسين إجمالاً في هذه الدول.
وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثو مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية عن العدالة الاجتماعية، فإن الدنمارك والسويد وفنلندا تتقدم دول الاتحاد فيما يتعلق بفرص العدالة الاجتماعية.
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وقال «دانيل شاراد تيشلر»، أحد المشاركين في الدراسة: «نعرف العدالة الاجتماعية بأنها عدالة الفرص في أن يشارك كل شخص في المجتمع بالشكل الأمثل، الذي يتناسب مع قدراته، وذلك بصرف النظر عن خلفيته الاجتماعية».
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