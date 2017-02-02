رضا سليم وسامي عبد العظيم وفيصل النقبي (دبي، رأس الخيمة، والفجيرة)

سيطر الألمان على «طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في نسخته الرابعة، بعدما أحرز الألماني جون ديجينكولب من فريق تريك سيجافريدو الأميركي لقب المرحلة الثالثة والتي امتدت من دبي إلى الفجيرة لمسافة 200 كيلومتر، وقطع ديجينكولب المسافة في زمن قدره 4:03:08 ساعة، وجاء معدل السرعة 49.355 كلم/‏‏ الساعة، وهي أعلى سرعة من بداية الطواف، فيما احتفظ مواطنه مارسيل كيتل بصدارة الطواف في 3 مراحل.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام بطل المرحلة والفائزين بالقمصان في حضور سعيد حرب أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة العليا للطواف وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات ونائب رئيس اللجنة العليا للطواف، حيث احتفظ مارسيل كيتل بالقميص الأزرق، وهو قميص الترتيب العام للمرحلة، كما احتفظ كيتل بالقميص الأحمر وهو قميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى نقطة النهاية، وحصل الإيطالي نيكولا بيوم دراج من فريق باردياني الإيطالي على قميص علم الإمارات، ويحصل عليه الدراج الأكثر منافسة، فيما احتفظ الهولندي ديلان جورنويجون لاعب فريق لوتو جيمبو، بالقميص الأبيض الخاص بتصنيف الدراج الأصغر سناً لدراجين دون الـ 25 سنة، ويحصل عليه أفضل دراج صاعد.

وعلى مستوى الفرق ما زال فريق الإمارات أبوظبي في صدارة الترتيب العام بعد 3 مراحل محققا 37:45:42 ساعة، على الرغم من أن فريق موفي ستار تصدر الفرق في المرحلة الثالثة، وجاء فريق الإمارات أبوظبي في الترتيب الخامس في هذه المرحلة.

في الوقت نفسه، قررت لجنة التحكيم، إيقاف الأوكراني اندريه جريكوف دراج فريق استانا الكازاخستاني بسبب اعتدائه بـ «الكوع» على الألماني مارسيل كيتل أثناء السباق وهو ما أدى إلى إصابته في الوجه، ويستمر فريق استانا بالمشاركة في الطواف بـ 7 دراجين فقط، كما تم تغريمه 200 فرانك سويسري طبقا لنظام العقوبات في الاتحاد الدولي للدراجات.