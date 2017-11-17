كردستان العراق يلوح بغصن الزيتون إلى بغداد

إربيل (وكالات)
تبدو حكومتا العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أقرب خطوة من تسوية نزاعهما المحتدم، بعد أن أصدرت حكومة الإقليم رداً رسمياً على قرار المحكمة العليا الاتحادية في الخامس من يوليو بأن الدستور العراقي لا يسمح بانفصال أي منطقة عن الدولة العراقية. وأفاد المسؤولون في إربيل بأنهم «يحترمون قرار المحكمة»، وطالبوا بأن يكون قرار المحكمة بمثابة نقطة انطلاق للمفاوضات، من أجل حل النزاعات الدستورية العالقة مع الحكومة المركزية في بغداد.
وعلى الرغم من أن ذلك التنازل يمكن أن يمهد الطريق أمام محادثات السلام، لكن من غير الواضح مدى رغبة القادة العراقيين في رفع الضغوط التي وضعوها على الإدارة الكردية منذ الاستفتاء على الانفصال المثير للجدل في سبتمبر الماضي.
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ويبدو قرار إربيل الأخير باحترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، في جوهره، إبطالاً لأهمية ونتيجة الاستفتاء.
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