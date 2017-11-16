ألمانيا: «داعش» خطط لهجمات بسيارات موجهة



تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 كولونيا (د ب أ) قالت تقارير صحفية في ألمانيا: «إن مجموعة من تنظيم «داعش» الإرهابي خططت لتنفيذ تفجيرات باستخدام سيارات موجهة عن بعد، منها تفجيرات في ألمانيا أيضاً». واستندت صحيفة «كولنر شتات أنتسايجر» وصحيفة «اكسبريس»، الصادرتان في مدينة كولونيا الألمانية، في تقريرهما بهذا الشأن، إلى تحقيقات رسمية، وقالتا: «إن أعضاء هذه المجموعة من الموالين لتنظيم داعش، يقودهم الشقيقان عمر ويوسف، من مدينة هيرنه بولاية شمال الراين فيستفاليا، واللذان يعتقد أنهما قتلا في غارات شنتها الولايات المتحدة على معاقل للتنظيم في سوريا».