كابول: 14 قتيلاً بتفجير انتحاري

كابول (وكالات)

قتل 14 شخصاً على الأقل، معظمهم من رجال الشرطة، في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول أمس، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرة رحيمي: «إن ثمانية من رجال الشرطة وستة مدنيين من بين القتلى». وأضاف أن الانتحاري فجر نفسه عند نقطة تفتيش أمام قاعة لإقامة حفلات الزفاف. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العالمة، محمد إسماعيل: «إنه جرى نقل خمسة من بين القتلى بسيارة إسعاف».وأضاف: «الآن، من الصعب تحديد ما إذا كانت الجثث لرجال الشرطة أم المدنيين». وتباينت تصريحات المسؤولين حول عدد المصابين، وتراوحت ما بين 9 و16 مصاباً، وأفاد عبد الجميل نوري، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، بأن الانتحاري فجر نفسه بعدما تم منعه من دخول قاعة في منطقة خير خانا.