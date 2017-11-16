السيسي: مصر تتصدى للإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم

القاهرة (وكالات)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إن بلاده تكافح الإرهاب وتتصدى له بالنيابة عن المنطقة والعالم بأسره. جاء ذلك خلال استقباله لاسلو كوفير رئيس البرلمان المجري والوفد المرافق له. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن التعاون بين مصر ومجموعة دول «فيشجراد» التي تتولى المجر رئاستها في الوقت الحالي. كما تم التباحث حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تكافح الإرهاب وتتصدى له بالنيابة عن المنطقة والعالم بأسره، ولديها الإرادة والتصميم على دحر خطر الإرهاب وهزيمته.

وقال راضي إن السيسي رحب برئيس البرلمان المجري، منوهًا إلى عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين. كما أشاد الرئيس السيسي بما شهدته تلك العلاقات من طفرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، أكد لاسلو كوفير تميز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في البلدين، وآخرها زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة المجرية في يوليو الماضي، والتي ساهمت في تعزيز أطر التعاون المشتركة ودفعها في المجالات المختلفة. كما أعرب رئيس البرلمان المجري عن حرص بلاده على الاستمرار في تفعيل التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين وتطوير العلاقات الثنائية.