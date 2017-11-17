السعودية ترد على عدوان إيران: طفح الكيل

الرياض، بيروت (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة مع رويترز أمس إن المملكة ترد على سلوك إيران العدائي في لبنان واليمن. وأضاف «كيفما نظرت للأمر وجدت أنهم الذين يعملون بطريقة عدائية. نحن نرد على ذلك العداء ونقول طفح الكيل». وقال الجبير إنه ينبغي نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية، التي قال إنها فرع للحرس الثوري الإيراني، وأن تصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان.

وشن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هجوما قويا على ايران و«حزب الله» اللبناني واتهمها بعرقلة العملية السياسية في لبنان. وقال في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، إنه تم التطرق خلال المحادثات المشتركة بينهما إلى عدة مسائل، منها: التدخلات الإيرانية، ومكافحات الإرهاب، والأزمة اللبنانية. وشدد على تطابق الرؤى بين البلدين في تلك الملفات. وأكد رداً على سؤال أن حزب الله أساس المشكلة في لبنان، لأنه اختطف النظام اللبناني، واستمراره في التدخلات في عدد من الدول العربية، سيؤزم الوضع في لبنان. وأضاف أن تلك الميليشيات سلاح في يد إيران، وذلك باعتراف أمين عام «حزب الله» نفسه. كما لفت إلى أن حزب الله يهدد استقرار المنطقة ولبنان على حد سواء. وأضاف أنه يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية في هذا الصدد. وأشار إلى أن إيران تستخدم حزب الله لمد نفوذها في المنطقة وهزِّ استقرارها. ولفت إلى أن مواصلة حزب الله لنهجه تعرض لبنان لمخاطر كبيرة.

إلى ذلك، أعرب عن تقديره لموقف فرنسا الذي دان بشدة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن إلى الرياض بدعم حزب الله في الرابع من نوفمبر. ورداً على سؤال حول عودة رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، وعودته إلى بلاده، قال الجبير إن الحريري يسكن في السعودية، وقرار عودته منوط به وحده. وعن قول رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن الحريري محتجز في السعودية، أكد الجبير أنها اتهامات وادعاءات باطلة، فالحريري شخصية سياسية حليفة للمملكة، وهو مواطن سعودي كما هو لبناني. من جهته، اعرب لودريان عن قلق بلاده من تدخلات إيران ومن نزعات الهيمنة التي تبديها. وقال إنه تم الحديث عن الاتفاق النووي مع إيران، وتدخلات إيران في المنطقة. كما أعرب عن سعادته الكبيرة لزيارة السعودية، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تندرج في إطار الشراكة التاريخية، وتعزيز العلاقات بين البلدين. ولفت إلى أن الحديث تطرق إلى مسألة لبنان وحرص فرنسا على الحفاظ على استقراره، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأعرب عن رغبته بالتنسيق بين فرنسا والسعودية حول عدة ملفات. كما أشار إلى أنه تم التطرق إلى مسألة اليمن، وكافة الأزمات الإقليمية، وضرورة التنسيق بين البلدين. وقال: «مصممون على تعزيز الشراكة الفرنسية مع السعودية».

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الفرنسي رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في مقر اقامة الاخير في الرياض أمس.