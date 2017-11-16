«مجلس التعاون» يشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب

الكويت (وام)

افتتح معالي الشيخ محمد العبد الله، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في دولة الكويت، الجناح الخاص بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدورة الـ42 لـ «معرض الكويت الدولي للكتاب». وأشاد معاليه، خلال جولته بالمعرض، بإصدارات المجلس، والتي شملت النظام الأساسي لمجلس التعاون، والبيانات الختامية لدوراته، والبيانات الصحفية لدورات المجلس الوزاري، وغيرها من المطبوعات التي تجسد مسيرة المجلس والتعاون بين أعضائه.

جدير بالذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب يشكل علامة مميزة للمشهد الثقافي الكويتي، والذي بدأ مسيرته عام 1975، وشهد تطوراً وزخماً طوال هذه الفترة، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام نحو 500 دار نشر، منها 50 داراً، تشارك لأول مرة، وتمثل الدور المشاركة 30 بلداً، وتقدم أكثر من 11 ألف عنوان جديد.