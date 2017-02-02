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محمد بن راشد يشهد سباق «برقاء الليان»

عفراء السويدي بطلة «القدرة للسيدات» بمعدل قياسي
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق «برقاء الليان» للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتوجت الفارسة عفراء خليفة السويدي على صهوة الجواد « اوفر درافت» من إسطبلات ند الشبا، بلقب السباق الذي أقيم بمشاركة 107 فارسات يمثلن مختلف الإسطبلات بالدولة، حيث سجلت البطلة معدلاً قياسياً جديداً في سباقات السيدات.

وأقيم السباق بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وخصصت جوائز قيمة للفائزات تمثلت في ثلاث سيارات لصاحبات المراكز الثلاثة الأولى، وكؤوساً ذهبية وفضية وبرونزية، و200 ألف درهم لصاحبة المركز الرابع، و100 ألف درهم لصاحبات المراكز من الخامس إلى العشرين.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية بتتويج الفائزات.

وقطعت بطلة السباق الفارسة عفراء السويدي المسافة على صهوة « اوفر دارفت» لإسطبلات ند الشبا في زمن قدره 3:16:12 ساعة وبمعدل سرعة قياسي بلغ في المرحلة الأخيرة 37.46 كم/‏‏‏ ساعة. ... المزيد
     
 

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