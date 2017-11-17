نورة الكعبي: فرصة لتبادل الخبرات بين الفنانين العرب من أجل الارتقاء بالمشهد المسرحي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة :«أن مشاركة الإمارات في مهرجان الأردن المسرحي تأتي دعماً للحركة المسرحية العربية، وفرصة لتبادل الخبرات بين الفنانين العرب من أجل الارتقاء بالمشهد المسرحي عربياً، سواء على مستوى المعالجات الفنية للقضايا المحلية، أو التطوير على المستوى الفني للمسرح الذي يعد مرآة لثقافات الدول، موضحة أن مسرح الإمارات خطا خطوات واسعة نحو التألق والتميز على المستوى العربي، وأن لدينا كوكبة من النجوم في مجالات التأليف والإخراج والتمثيل، وأن المسرح يحظى بدعم مستمر من قبل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتوفير فرص الاحتكاك محلياً وعربياً وعالمياً».

وقام وفد وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المشارك في مهرجان الأردن المسرحي ممثلاً لدولة الإمارات، برئاسة الفنان عبد الله صالح بعقد عدد من اللقاءات بالوفود العربية المشاركة بالمهرجان عقب حفل الافتتاح الذي جرت وقائعه الثلاثاء الماضي، في إطار تبال الخبرات والتعرف على التجارب العربية المتميزة في مجال المسرح، كما يستعد أبطال مسرحية «البوشية» للمشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان، ممثلة لدولة الإمارات، والعمل من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج مرعي الحليان، وبطولة الفنانة ميرة، والفنان خالد البناي والفنان حسن بلهون.

يذكر أن إدارة المهرجان اختارت المخرج الإماراتي حسن رجب ليكون أحد أعضاء لجنة التحكيم المهرجان في دورته الـ 24 والتي تستمر حتى الـ 25 من شهر نوفمبر الجاري.