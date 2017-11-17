علماء: الإسلام أوصى بمراعاة حقوق الجار

القاهرة (الاتحاد)
المسلم لا يعيش في الحياة معزولا عن الناس، ولكنه مأمور بأن يخالطهم ويتقي الله فيهم، ومن أوكد الحقوق التي جاء التذكير بها في كتاب الله وسنة نبيه حق الجار الذي كاد أن يكون واحداً من أهل الدار، ولكن ما يحدث بين الجيران في بلادنا العربية والإسلامية من خلافات وانفلات سلوكي وأخلاقي يؤدي إلى مشكلات وأزمات، تستدعي التذكير بحقوق الجار التي قررها الإسلام ورعاها وحماها وجعلها ميثاقاً للسلوك الحضاري، خاصة وهو يتعامل مع أناس يراهم يومياً، ولا بد أن تجمعه بهم علاقات المودة والرحمة والتكافل والتعاون، فما ترك الإسلام خصلة من خصال الخير ولا طاعة تقربنا من الله إلا وأمرنا بها ورغبنا فيها، فالإسلام جاء ليبني أمة تعرف ربها، وتعرف حقوق العباد فتقدم الإحسان والمعروف.
حقوق عظيمة
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وينقسم الجيران من حيث الحقوق الواجبة تجاههم إلى ثلاثة أقسام: جار له حق واحد، وهو المشرك، له حق الجوار، وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، هو الجار المسلم له رحم، له حق الجوار، وحق الإسلام وحق القربى، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق».
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