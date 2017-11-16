العبيدي: الوحدة متكامل..وهدفنا إيقاف التراجع

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

شدد التونسي نورالدين العبيدي، مدرب فريق الإمارات على أهمية الفوز، وحصد النقاط الثلاث، في لقاء الغد أمام الوحدة، لتجاوز مرحلة التراجع، وقال إن اللاعبين يدركون أهمية إظهار إمكاناتهم العالية أمام فريق قوي يسعى للمنافسة على المراكز الأولى وهو ما يعني ضرورة الحذر والتركيز ورفع مستوى المسؤولية للوصول إلى النتيجة المنشودة.

وأضاف: خضنا مرحلة مهمة من التحضير في الفترة الماضية، وثقتي كبيرة في «الصقور»، خصوصاً أن المستوى الفني للفريق شهد حالة جيدة من التطور الإيجابي، كما حدث أمام الشارقة في الجولة الماضية للدوري ودبا الفجيرة في كأس الخليج العربي، وكان يمكن أن نحصد نقطة أمام «الملك» لو نجحنا في استغلال الفرص التي حصلنا عليها، والنقاط الثلاث أمام «النواخذة» لو ترجم ساشا ركلة الجزاء إلى هدف.

وأشار العبيدي إلى أن الوحدة لا يعتمد على لاعبي الهجوم فقط للإجهاز على منافسيه في المباريات، وذلك بوجود فريق متكامل دفاعاً وهجوماً، موضحاً أنه عمل على الجوانب الدفاعية خلال المرحلة الماضية، إلى جانب الأمور التكتيكية، والمؤكد أن مهمة الدفاع عن المرمى، لا تقتصر فقط على الخط الخلفي، ويجب أن تمتد إلى جميع العناصر، لأن كرة القدم منظومة متكاملة.

وأكد العبيدي غياب عبدالله الضنحاني، بسبب شرط الإعارة بين الناديين، بينما تبدو حالة حسن عبدالرحمن مستقرة وتتوقف مشاركته على جاهزيته البدنية والفنية.