كاميلي: قائمة «النواخذة» لاتخضع للمجاملات!

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

توقع البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة صعوبة لقاء فريقه أمام شباب الأهلي دبي، بسبب قوة المنافس، ووجود ترسانة من أبرز اللاعبين بالدولة، مع مدرب خبير بدوري الإمارات، مؤكداً أن هدفه هو الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، خاصة أن الدوري هذا الموسم يمتاز بالقوة والمنافسة الشرسة.

وقال كاميلي: نفتقد جهود المدافع عادل سالم بسبب بند الإعارة، بعدم المشاركة ضد فريقه السابق، ويحل أحمد مراد بديلاً في مركز الظهير الأيسر، وهو التغيير الوحيد في تشكيلة الفريق، كما أن الأردني ياسين البخيت جاهز، رغم ظروف الإرهاق، لأنه أحد العناصر المهمة. وأكد كاميلي أن اختياراته للقائمة الأساسية لا تخضع للمجاملات، وجاهزية أحمد إبراهيم أفضل من سياو، وهو مبدأ يسير عليه، دون تفرقة بين لاعب مواطن أو أجنبي، مشيراً إلى المفاضلة دائماً ما تصب لمصلحة الفريق. وحول الاستراتيجية التي يواجه بها شباب الأهلي، قال: لا أفكر في لاعب معين من المنافس، وشباب الأهلي من الفرق القوية التي تملك لاعبين جيدين، لكننا نلعب بكل قوة لانتزاع الفوز، والاجتهاد أكثر في أرض الملعب، وعدم ارتكاب الأخطاء، وكل المباريات صعبة هذا الموسم، وعلينا أن ننتبه دائماً، وأن نقدم مستوانا الحقيقي، ولدينا العناصر القادرة على إحداث الفارق.