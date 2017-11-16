ريجيكامب: لقاء الإمارات نهائي كؤوس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة، على أنه يتعامل مع مباراة فريقه أمام الإمارات مثل نهائي كؤوس، لا مجال للتفريط أو الخروج منها بغير النقاط الثلاث، مؤكداً أن هذا ما أخبر به لاعبيه الذين يدركون أهمية المباراة، وأنه على ثقة كبيرة من أنهم ينفذون المطلوب منهم.

وقال: نفقد بجانب إسماعيل مطر وحمدان الكمالي، كلاً من محمد العكبري الذي أجرى جراحة بسيطة وخليل إبراهيم المصاب، أما جوجاك لا يعاني من أي مشاكل، وجاهز للمشاركة، وسيكون في حالة بدنية جيدة، تمكنه من تقديم المطلوب.

حول فشل الفريق في تسجيل الأهداف في المباريات الكبيرة لعدم تواجد صانع ألعاب، قال ريجيكامب: ربما يكون هذا رأي الكثيرين أو من يشاهد المباراة، وأنا أحترمه، إلا أنني لا أتفق معه، صنعنا فرصاً عدة ولم نستغلها وأنا لا ألوم اللاعبين على ذلك، والخطأ جماعي ولا يقع على شخص واحد، وعلى ثقة في أن اللاعبين أدركوا المطلوب منهم في الفترة المقبلة، ويصلون إلى ما نريده، وشخصياً سعيد بما قدمه الفريق، واستطعنا أن نصنع مجموعة موحدة، وفريقاً يلعب كرة من أول إلى آخر دقيقة ويقدم مستوى ممتعاً، وهناك العديد من الإيجابيات، وثقتي في كل اللاعبين بالفريق.

وأعتبر ريجيكامب أن فريق الإمارات مثله وبقية المنافسين، وأن الوحدة يتعامل بجدية مع الجميع، مشيراً إلى أن كل المباريات صعبة، وفريقه يحترم جميع أندية دوري الخليج العربي ويتعامل معها بجدية كبيرة.

وأشار المدرب الروماني إلى فترة التوقف الأخيرة مبرمجة، وأنه ولاعبيه كان عليهم أن يقوموا بعملهم بشكل طبيعي ومتواصل، وهذا ما حرصوا عليه، متمنياً أن يكون الفريق في أفضل حالاته خلال الفترة المقبلة، وأن يعود من جديد إلى سكة الانتصارات التي افتقد نغمتها خلال الجولتين السابقتين.