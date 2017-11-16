كوزمين: أتمنى عودة أحمد خليل ..والمراكزالمتقدمة !

منير رحومة (دبي)

تمنى الروماني أولاريو كوزمين، مدرب شباب الأهلي دبي، عودة أحمد خليل إلى «الفرسان الثلاثة»، إذا فسخ اللاعب عقده مع الجزيرة، خلال الانتقالات الشتوية، وقال: أتمنى عودة خليل إلى شباب الأهلي، لأنه المكان الطبيعي له، حيث إنه ولد في هذا الفريق، والمفروض أن ينهي مشواره معه، مثله مثل ماجد حسن وإسماعيل الحمادي، وغيرهم من نجوم الفريق الذين ولدوا بالنادي. وأضاف أن القرار ليس بيده، ولا يملك أي تأثير على عودة خليل من جديد في شباب الأهلي.

وبخصوص مباراة الغد أمام دبا الفجيرة، أكد كوزمين أن فريقه مطالب بأن يكون جاهزاً ذهنياً ويلعب بتركيز ويتفادى الأخطاء الدفاعية، حتى يحصد النقاط الثلاث التي تعيده إلى دائرة الانتصارات، وتنهي المرحلة السلبية التي يمر بها الفريق.

وأشار كوزمين إلى أن شباب الأهلي، يريد العودة إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، ويحتاج إلى الثقة في النفس، والبحث عن حلول جديدة لتحقيق الفوز، كما أوضح أن الجهاز الفني يعمل على إبعاد الضغوطات عن اللاعبين، حتى يقدموا حقيقة إمكانياتهم ويظهروا بالمستوى المطلوب.

وعن مدى استفادة «الفرسان الثلاثة» من مباراة كأس الخليج العربي، خاصة بعد تسجيل هدفين، أشار كوزمين إلى أن فريقه حاول في مباراة الوصل، اختبار بعض الحلول الهجومية الجديدة، ومنح الفرصة لعدد من الوجوه الأخرى، مبدياً رضاه على الأداء والروح التي لعب بها الفريق، وشدد على أن شباب الأهلي كان خلال المباريات الثلاث التي لم يفز فيها الطرف الأفضل وسيطر على مجريات اللعب، لكنه افتقد إلى التسجيل، وهو أمر يحدث لأي فريق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض الفرق لها مشاكل أكبر من شباب الأهلي.

وبالنسبة للغيابات في صفوف فريقه، أشار إلى أنه يفقد خميس إسماعيل بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات، بالإضافة إلى محمد مرزوق ولوفانور المصابين.

وأبدى كوزمين تفاؤله بانضمام إسماعيل الحمادي وماجد حسن إلى التدريبات بشكل تدريجي، مؤكداً أن عودتهما تمنح الفريق إضافة لتقديم الأفضل، خلال بقية المشوار، وشدد على أن فريقه مر بالعديد من الصعوبات، في ظل المرحلة الانتقالية بعد الدمج، وهو الآن أفضل من السابق، وفي تحسن من مباراة إلى أخرى، موضحاً أنه يعمل بجدية على التغلب على الصعوبات وقيادة الفريق إلى مراتب أعلى.

من ناحية أخرى، يخضع محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي والمنتخب الوطني، لكشف طبي مكثف، وفحص دقيق على الرأس، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية لـ«الأبيض» مع هاييتي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في العين، وتسببت في حالة إغماء داخل الملعب.