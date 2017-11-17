زوران: مواجهة كبيرة امام حامل اللقب..والفوز هدفنا

مصطفى الديب، عبدالله عامر (أبوظبي، العين)

تترقب الأنظار القمة المرتقبة بين العين والجزيرة غداً، بوصفها أهم مواجهات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ويدخلها الفريقان بطموحات كبيرة، ويسعى «الزعيم» إلى مواصلة «نغمة» الانتصارات، وآخرها الفوز على الوحدة باستاد آل نهيان بهدف محمد أحمد، فيما يحاول «فخر أبوظبي» العودة إلى الانتصارات، وتعويض ضياع نقطتين، عندما تعادل بملعبه أمام شباب الأهلي دبي من دون أهداف.

أوضح الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي أمس، أن فريقه تنتظره مباراة كبيرة امام الجزيرة الذي تفوق على «الزعيم» مرتين في الموسم الماضي، كما أنه حامل اللقب، ومع ذلك فإن «البنفسج» يلعب لحصد النقاط الثلاث.

وأشار زوران إلى أن العين يخوض المباراة بعد فترة التوقف الإجبارية التي افتقدنا فيها عدداً من اللاعبين لانضمامهم إلى المنتخب الوطني ومعهم بيرج، وفزنا على الظفرة في كأس الخليج العربي، و لكن علينا الآن أن نفكر بما هو قادم لتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الهدف.

وحول الغيابات، أكد زوران أن دوجلاس يغيب لظروف وفاة والدته، وشيوتاني للإصابة، ويحسم تدريب اليوم مشاركة أحمد برمان وعامر عبدالرحمن، بينما يعاني كل من عمر عبدالرحمن وماركوس بيرج الإرهاق، وجاهزون بباقي الأسماء التي لتعويض الغيابات، وعلينا أن نجد البديل المناسب للاعب مهم مثل شيوتاني.