عجمان والشارقة «الهجوم الأضعف» في موقعة الخوف

عماد النمر (عجمان)
«الظروف المتشابهة» و«العوامل المشتركة»، العنوان الأبرز لموقعة اليوم بين عجمان والشارقة، وجاءت بداية الفريقين متعثرة، يكفي أن «البرتقالي» حصد 3 نقاط، في أول 5 مباريات، من أربع خسائر متتالية وفوز «وحيد»، بينما جمع الشارقة نقطتين فقط من تعادلين والخسارة 3 مرات، ويعد «الملك» الأضعف هجوماً في البطولة بسبعة أهداف فقط، يليه عجمان بثمانية أهداف، كما يحتل «البرتقالي» المركز التاسع، يليه الشارقة عاشراً، والخروج المبكر من منطقة الخوف طموح مشترك في مواجهة اليوم.وقدم عجمان مستويات جيدة، وحافظ على أسلوبه، ونجح في تخطي البداية المهزوزة بأول فوز في الجولة الخامسة على النصر، كما تعرض الشارقة لهزة عنيفة، ولكنه وقف على قدميه، عقب تولي العنبري مقاليد المسؤولية خلفاً للمدرب بيسيرو، بداية من الجولة الخامسة أيضاً، واستطاع أن يعود بشخصية «الملك» من جديد، ويفرض التعادل على العين وشباب الأهلي دبي، قبل أن يبتسم للمرة الأولى على حساب «صقور» الإمارات في الجولة الماضية، في ظل نسق تصاعدي للأداء والنتيجة، ومن المفارقات أيضاً تشابه حراسة المرمى في الفريقين، حيث يدافع على العرين «البرتقالي» علي الحوسني الشقيق الأصغر لعادل الحوسني حارس «الملك» الموجود على دكة بدلاء الشارقة اليوم.
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