أول طائرة مقاتلة مطورة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

حظيت طائرة «Calidus B250» متعددة المهام الخفيفة من إنتاج شركة كالدس الإماراتية، باهتمام عالمي واسع من الوفود المشاركة في معرض دبي للطيران، بعد أن خطفت أبصار الجميع بعروضها المتميزة، التي أظهرت قدرات فائقة في تأدية المهام، بحسب، حمدان الشكيلي، كبير مهندسي برمجيات كالدس. وكشفت كالدس، شركة للتكنولوجيا المتطوّرة تم تأسسيها مؤخراً في أبوظبي، وتتّخذ منها مقرّاً لها، عن طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة المتميّزة بقدرات على تأدية مهام متعددة، B250، في معرض دبي للطيران.

وشهد المعرض العديد من الاستعراضات الجوية، بمشاركة فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية بطائرات ايرماكي إم بي 339نات وفريق الاستعراضات الجوية الصيني المسمى «فريق 1 أغسطس للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية – جيش التحرير الشعبي» بطائرات (J10A)، وفريق الفرسان الروس بطائرات سوخوي.