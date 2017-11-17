خالد بن محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران

أبوظبي(الاتحاد)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني أمس معرض دبي الدولي للطيران وتفقد أروقة المعرض الذي يضم احدث منتجات وتقنيات قطاع الطيران. وقام سموه، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، بزيارة عدد من اجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في فعاليات المعرض، واطلع سموه على ما تقدمه من منتجات وصناعات حديثة.

واختتمت الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للطيران فعالياته أمس وتم توقيع صفقات على هامش المعرض بلغت قيمتها نحو 420 مليار درهم.