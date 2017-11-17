أنا أحمد دادا

دفعة معنوية كبيرة تلقيتها، قبل أن يضعني المدرب الهولندي يان فيرسلاين في التشكيلة الأساسية، لأخوض أول مباراة رسمية على صعيد الفريق الأول بنادي الجزيرة، المشاعر حينها كانت متضاربة ما بين الشعور بالرهبة والحماسة الشديدة.
كان ذلك في شهر نوفمبر من عام 2006. أغلقت عيني لحظة دخولي إلى أرض الميدان، حاولت تبديد الأجواء الصاخبة التي كانت تحيط بي، عملت على استذكار سير عظماء اللعبة الذين مروا بهذا الموقف. موقف المباراة الأولى، فكل ما قدمته من مستويات فنية رائعة مع فرق الفئات العمرية، لن تكون ذات قيمة إن لم أقدم المستوى المأمول مني في مباراة اليوم. وبالفعل حالفني النجاح الذي طالعته في عيني المدرب بعد المباراة، وفي عناوين الصحف باليوم التالي.
من هنا كانت البداية التي أعقبها صعود نجمي قبل أن يستدعيني الراحل ميتسو للمنتخب، شعرت حينها أن أبواب التألق مشرعة أمامي، وفجأة بدأت مسيرتي تواجه بعض التقلبات مع تولي أبل براجا تدريب الجزيرة، إذ بدا واضحاً عدم اقتناعه بأسلوب لعبي، كنت أعي جيداً أن أفكار المدربين ليست جميعها سواء، لتبدأ علاقتي مع اللعبة تأخذ منحاً مغايراً عما رسمته، كلما أشارت يد المدرب البرازيلي لي بالجلوس على مقاعد البدلاء.
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