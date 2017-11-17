دبا الفجيرة تجهز منتخبات الدراجات لـ «العربية»

عماد النمر (الشارقة)

دخل منتخبنا للدراجات معسكراً تدريبياً في مدينة دبا الفجيرة، ضمن تحضيراته الأخيرة، للمشاركة في البطولة العربية للطريق التي تقام في شرم الشيخ المصرية من 23 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، التي تشارك فيها دراجات الإمارات بمنتخبي الكبار والناشئين، إلى جانب منتخبات مصر ولبنان والبحرين والكويت وقطر والأردن وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين والسودان.

وأكد عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات عن الثقة الكاملة في نجوم منتخب الكبار وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية بقيادة يوسف ميرزا، مشيراً إلى أن استعدادات المنتخب تسير حسب خطة الإعداد الطموحة التي بدأت منذ فترة وتنفذ بشكل احترافي يختلف تماماً عن أي بطولة سابقة، خاصة وأن منتخبنا تنتظره تحديات كبيرة من المنتخبات الأخرى، ونرجو التوفيق للاعبين وتحقيق النتائج التي تؤكد تميزهم وريادتهم للدراجة العربية.

وأثنى على استعدادات منتخب الناشئين الذي يضم نخبة من الموهوبين نجوم المستقبل متمنياً لهم التوفيق وتحقيق النتائج التي تؤكد تواصل الأجيال في تحقيق الإنجازات لدراجات الإمارات.

وأشار إلى أن وفدنا سيغادر على دفعتين الأولى 23 الجاري وتضم رئيس الوفد نايف عبد العزيز جكة ومدير المنتخبات علي سعيد الوالي ومنتخب الكبار وجهازه الفني والإداري، والثانية يوم 25 الجاري وتضم منتخب الناشئين وجهازه الفني بقيادة المدرب العام عبد الله السويدي.

وأوضح يوسف محمد ميرزا قائد منتخبنا أن المعسكر تم تنظيمه استكمالا لبرنامج الإعداد الجاد الذي بدأ فعلياً عقب العودة من بطولة كأس آسيا بتايلند التي ظهر فيها المنتخب بشكل متميز وحقق نتائج باهرة في مقدمتها الفوز بأول ميداليتين ذهبيتين على المستوى القاري.

وأشار أن المعسكر الداخلي تضمن تدريبات يومية مكثفة ولمسافات متدرجة بهدف الوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى فني وبدني ليكونوا في أفضل جاهزية للمنافسة المنتظرة مع نجوم المنتخبات العربية ولاسيما منتخبات المغرب والجزائر ومصر مشيداً بنجاح المعسكر وتحقيقه أهدافه بفضل ما وجدناه من اهتمام من مجلس الإدارة برئاسة أسامة الشعفار ولجنة المنتخبات بقيادة عبد الناصر عمران الذي يبذل جهوداً حثيثة من أجل نجاح برنامج إعداد المنتخب وتوفير كل متطلباته.

من جهة أخرى، يواصل منتخب الناشئين تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب العام للشباب والناشئين عبد الله سويدان ومساعده محمد برهان ويضم المنتخب اللاعبين الذين تم اختيارهم بدقة من مختلف الأندية وفق رؤية فنية ومعايير خاصة تساهم في إعدادهم للمنافسة على مراكز المقدمة في البطولة ويلقى منتخب الناشئين الكثير من الاهتمام باعتباره القاعدة التي تنطلق منها المواهب لدعم منتخبي الكبار والناشئين مستقبلا.