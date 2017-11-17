ريد يتصدر انطلاقة «الموانئ العالمية للجولف»

مراد المصري (دبي)

حقق الأميركي باتريك ريد 7 ضربات تحت المعدل، ليتصدر الترتيب في انطلاق الجولة الأولى أمس من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تعد ختام الجولة الأوروبية للجولف (السباق إلى دبي)، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، وتتواصل حتى يوم الأحد المقبل بمجموع جوائز مالية يبلغ 8 ملايين دولار للبطولة، و5 ملايين جوائز إضافية لـ (السباق إلى دبي).

ويلعب ريد بعيداً عن ضغوطات حسم لقب (السباق إلى دبي) الذي انحصر بين الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود ومواطنه جاستن روز والإسباني سيرجيو جارسيا.

ونجح ريد المصنف 31 في ترتيب (السباق إلى دبي) في تحقيق سبع ضربات تحت المعدل في البطولة رقم 12 له في الجولة الموسم الحالي، متقدماً على الأسترالي هيند سكوت المصنف 44 في (السباق إلى دبي) الذي سجل 6 ضربات تحت المعدل.

وجاء خلفهما بالمركز الثالث السويدي أليكساندر بورك المصنف 43 في ترتيب (السباق إلى دبي) والأسترالي الآخر ريان فوكس المصنف 34، وفابريتزو زانوني من الباراغواي، المصنف 24 في السباق إلى دبي، بعدما سجلوا 5 ضربات تحت المعدل.