  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

النفط يرتفع وروسيا تخفّض الإنتاج بوتيرة أسرع

«أرامكو» تدرس إدراج أسهمها بعدة أسواق في آن واحد
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

عواصم (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الخميس، إن من المرجح أن تدرج أرامكو السعودية أسهمها في أكثر من سوق في آن واحد، لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم.

ورداً على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت أرامكو ستدرج أسهمها أولاً في البورصة السعودية ثم في بورصة أخرى خارج المملكة، قال الفالح «من المرجح أن يتم ذلك في آن واحد، لكننا لم نعلن شيئاً.نعكف على تقييم الأمر.وجميع الخيارات مفتوحة».

وقالت شركة أرامكو السعودية أمس الخميس، إنها رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين في شحنات مارس بمقدار 0.30 دولار للبرميل عن فبراير ليصل إلى 0.15 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.

وارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن طغى تأثير دلائل على خفض إنتاج أوبك ومصدرين كبار على زيادة حادة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 57.30 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 1.22 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. ... المزيد
     
 

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