4 مباريات ساخنة في دوري الطائرة

أسامة أحمد (الشارقة)

تقام اليوم 4 مباريات ساخنة في دوري الدرجة الأولى الممتازة للكرة الطائرة، حيث يخطف لقاء بني ياس مع الجزيرة أضواء الجولة الثانية، فيما يحل عجمان ضيفاً على شباب الأهلي- دبي، بينما يستضيف النصر فريق الوصل، ويلتقي بصالة مدرسة الظهرة فريقا حتا والعين.

وتستمد مباراة «السماوي» مع «فخر أبوظبي» أهميتها نظراً للفوز الاستهلالي الماراثوني الذي حققه بني ياس على العين «حامل اللقب»، بعد تداعيات ما حدث في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقرار لجنة الأحداث بإعادته، ورفض العين القرار، حيث يسعى «السماوي» لتخطي عقبة «فخر أبوظبي»، بعد أن أكمل استعداداته النفسية والبدنية للمباراة، بينما رفع الجزيرة شعار التحدي لتعويض الخسارة الماراثونية في ضربة البداية أمام النصر، حيث عمل مدربه على مراجعات وقراءات، من أجل تفادي أي سلبية أفرزتها الجولة الأولى.

ويسعى «الزعيم» لتعويض خسارته أمام بني ياس بعبور الفريق الحتاوي، واضعاً نصب عينيه قوة المنافس بصالة مدرسة الظهرة.

وبلغت استعدادات «العميد» ذروتها لمواجهة «الإمبراطور» بعد الفوز الاستهلالي الذي حققه على حساب الجزيرة بعد مباراة ماراثونية، حيث يغيب ماركو أجنبي النصر عن الفريق اليوم، بسبب إيقافه من لجنة الأحداث لمباراة، بينما يسعى الوصل لتخطي «العميد» بعد فوزه على عجمان، فيما يتطلع شباب الأهلي- دبي لتحقيق فوزه الثاني أمام عجمان بعد تخطيه حتا، فيما لا يقل «البرتقالي» استعداداً عن شباب الأهلي- دبي.

وتقام مباريات الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي- دبي، والجزيرة وحتا، والوصل بني ياس، وعجمان النصر.

من جانب آخر، تنطلق الجولة الخامسة لدوري السيدات اليوم بـ 5 مباريات، حيث يواجه شباب الأهلي- دبي فريق الوسطى الرياضي، والنادي الفلبيني الشرقية الوسطى، وشيفروليه الوصل، ولافيلا مونفيزو الشارقة الرياضي، وأسبريا الجوهرة.

من ناحية أخرى، يشارك عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، في الاجتماع رقم 22 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي انطلق بالعاصمة التايلاندية «بانكوك»، فيما يوجد في الحدث إبراهيم عبد الملك بوصفه النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الآسيوي رئيس غرب آسيا.