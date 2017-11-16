200 لاعب في «اليوم الوطني» لناشئي المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، تشهد صالة الاتحاد الرئيسة بمنطقة المشرف في أبوظبي انطلاقة بطولة اليوم الوطني لناشئي المصارعة التي تمثل تدشيناً لنشاط المصارعة هذا الموسم الذي يتضمن العديد من البطولات والدورات والورش المحلية، بجانب المشاركات الخارجية التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد.

ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد بالتنسيق مع أكاديمية تيتان، 200 لاعب يمثلون 7 أندية ومراكز، هي مركز تراث الإمارات في أبوظبي، وأكاديمية تيتان أبوظبي، ومركز الرازي دبي، ومركز الأنصاري الشارقة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ومركز سيف العربي الفجيرة، ومركز أكاديمية المستقبل بالعين، ويتنافسون في 10 أوزان للفئات العمرية المختلفة، ورصد مجلس إدارة الاتحاد جوائز نقدية وعينية تشجيعية لأصحاب المراكز الأولى. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الاهتمام بالمصارعة باعتبارها أول نشاط للاتحاد في آخر تسعينيات القرن الماضي، مما يتطلب العمل على تطويرها لتلحق برياضة الجودو التي بلغت العالمية، كحال الأنشطة التي رعاها الاتحاد، مما ساهم في اتساع قاعدة المشاركة الرياضية على مستوى الدولة.

وقال: سيتم اختيار المنتخبات الوطنية العمرية المواهب التي تفرزها بطولة اليوم، حيث تنتظر الاتحاد العديد من المشاركات الإقليمية، مع تواصل البرنامج الداخلي، حيث يقام في ديسمبر المقبل معسكر داخلي للمنتخبات العمرية المختارة من بطولة اليوم الوطني، على مرحلتين في أبوظبي والفجيرة.

وأضاف: في 25 يناير المقبل، تقام بطولة الإمارات للمصارعة للأشبال في ضيافة الفجيرة التي قدمت العديد من المواهب للمصارعة، وفي فبراير تقام بطولة كأس رئيس الدولة للناشئين بصالة الاتحاد في أبوظبي، ثم البطولة المؤهلة لبطولة آسيا للناشئين في أبوظبي في أول مارس، وفي أبريل تقام بطولة أبوظبي المفتوحة للرجال ويختتم موسم المصارعة في مايو المقبل ببطولة السوبر الإماراتي، والتي يتم خلالها تكريم الأندية المميزة والمدربين واللاعبين الصاعدين.