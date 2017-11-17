«تحدي دبي للياقة».. موعد مع مهرجان الختام

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار الجماهير بكل إمارات الدولة، إلى دبي فستيفال ستي، ظهر اليوم للمشاركة في المهرجان الخامس والأخير من مبادرة تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على مدار شهر، ووصلت إلى محطة الختام حيث يقام المهرجان الأخير على مدار يومين تحت شعار 30x 30.

ويحتفل المشاركون في التحدي بإنجازاتهم التي حققوها من خلال ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة كل يوم على مدى 30 يوماً، وبرحلتهم نحو حياة أكثر صحة ونشاطاً، وذلك بمشاركتهم في مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية الجماعية والفردية، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية الحية على خشبة المسرح.

ويعتلي أنطوني جوشوا، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، خشبة المسرح، لتحفيز المشاركين وتشجيعهم على مواصلة نشاطاتهم البدنية واتخاذ نمط حياة صحي.

وتتضمن الفعاليات، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة بما في ذلك الزومبا، وعرض مهارات كرة القدم الحرة «فري ستايل»، وعروض الباليه، واليوجا عند مغيب الشمس، وكرة الطاولة، والتدريبات الرياضية، وجلسات تدريبية خاصة.