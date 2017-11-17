«هاي أون لايف» يتحدى الأقوياء في «الرئيسي»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي ظهر اليوم حفله الثاني لهذا الموسم، ويتألف من ستة أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة 450 ألف درهم، وخصص الشوط الأول على لقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتحدي لمربي الخيول العربية الأصيلة البالغ جائزته 40 ألف درهم، برعاية الساحل للمقاولات، ومن أبرز الخيول المتحدية «إسناد» بقيادة ريتشارد مولن، والذي حل رابعاً في افتتاح أبوظبي، ورفيقه «قاصف» بقيادة تايغ أوشيه.

وهناك «عميد» (الحضرمي/‏ بات دوبس) الذي حل سادساً في سباق مماثل في افتتاح سباقات أبوظبي، وينتظر أن يتحسن، وينافس بقوة كل من «الأصيل نجمه» للشيخ عبد الله القاسمي و«غافل» بإشراف هلال العلوي «وحرم الريف» ورفيقه «رهيب الريف» قياساً إلى نتائجهما السابقة.

ويتوقع أن يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، البالغ جائزته المالية 80 ألف درهم برعاية الشعفار للاستثمار، يتحدى الجواد «شيلونج» (العلوي/‏ كوسغريف) عقب فوزه في افتتاح الموسم على مسافة أقل ويسعى للفوز على مسافة أطول بواقع 200 متر.

ونظراً للفارق الذي فاز به والبالغ طولان، فإن زيادة المسافة هنا ليست مشكلة، بل ربما تكون لصالحه، وينازعه شرف الفوز وصيفه بالافتتاح «دينزيلي لين» من معسكر (واتسون/‏ دوبس) وكلاهما يحمل الوزن الأعلى.